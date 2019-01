De bevolking in Brabant groeit: Steenbergen groeit het hardst [KAARTJE]

De bevolkingsgroei in Brabant is erg hoog. Vooral in de gemeente Steenbergen komen veel mensen bij.

EINDHOVEN - In 2018 is de bevolking in Brabant flink gegroeid. Vooral in Steenbergen is de groei sterk. De bevolkingsgroei in deze gemeente is meer dan 2 procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In de gemeente Hilvarenbeek is het juist andersom: hier krimpt de bevolking het hardst.

De cijfers van het CBS tonen aan dat de groei het sterkst is in de vier grote steden in de Randstad, maar in de meeste gemeenten in Brabant is daarnaast ook goed te zien dat er steeds meer inwoners bijkomen. Vooral in de gemeenten Eersel, Landerd, Werkendam en Steenbergen is de groei sterk.

Bekijk hieronder op het kaartje hoe hard de bevolking in jouw gemeente groeit (of krimpt):





Krimpende gemeenten

De meeste gemeenten laten een groei zien, maar er zijn ook enkele gemeenten waar het inwoneraantal juist afneemt. In Vught, Asten, Geertruidenberg, Moerdijk en Hilvarenbeek krimpt het aantal inwoners. Vooral in deze laatste gemeente vertrekken de inwoners.

Geboorten vs. overledenen

Opvallend is dat in ongeveer de helft van de gemeenten in Brabant een lager geboortecijfer heeft dan een sterftecijfer. Dit betekent dat er meer mensen overlijden dan dat er geboren worden. De sterke groei die we zien in de meeste gemeenten van Brabant komt dus vaak niet door het aantal baby’s dat geboren wordt.

De groei komt voor een groot deel door de instroom van migranten uit Oost-Europa en uit India die in Nederland komen werken en studeren. De Indiërs vestingen zich met name rond Eindhoven. Waarschijnlijk zijn dit hooggeschoolde mensen die werk vinden in onder andere de technologiesector.