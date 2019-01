Deel dit artikel:













Man komt naar Tilburg om smartphone te kopen, maar in plaats daarvan wordt hij beroofd (archieffoto)

TILBURG - Een man uit Den Haag is dinsdagavond beroofd aan het Mascagnihof in Tilburg. Hij wilde daar een mobiele telefoon kopen. In plaats daarvan bedreigden de ‘verkopers’ hem met een mes en moest hij zijn geld afgeven.

Geschreven door Jesse van Kalmthout

Volgens de politie hadden de daders hem een vals adres gegeven dat vaker wordt opgegeven op verkoopsites. Het gaat om twee Somalische jongens van 17. De overvallers stonden hem op straat op te wachten. Een van hen stapte bij het slachtoffer in de auto, waarna een handlanger hem een mes liet zien. De twee daders gingen er vervolgens vandoor met het contant geld. Ze zijn nog spoorloos. Beide overvallers hadden donker krullend haar en droegen donkere kleding.