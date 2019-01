Onderdelen van mijnenveger gestolen uit container Zeekadetkorps: ‘Ze hebben er he-le-maal niets aan’

MOERDIJK - Het Zeekadetkorps Moerdijk zit sinds een week in zak en as. Op de dag voor kerst kreeg Adri de Rijke, voorzitter van de stichting Zeekadetkorps, een telefoontje dat er op het terrein van Browema aan de Havendijk in Moerdijk de opslagcontainer van zijn vereniging was opengebroken. “Het was een enorme ravage”, zegt De Rijke. “Maar belangrijker: al onze belangrijke reserveonderdelen van de historische houten mijnenveger de Van Versendaal waren gestolen.”





De dieven gingen met alle reserveonderdelen aan de haal. Alle opgeslagen zuigers, drijfstangen, cilindervoeringen, koelwaterpompen en bronzen afsluiters zijn verdwenen. De Rijke: “Ze hebben er he-le-maal niets aan. Het gaat ze echt om de waarde van het metaal. We hebben ijzerhandelaren in de omgeving al gebeld om mee in de gaten te houden of de reserveonderdelen worden aangeboden. Het is misschien ijdele hoop, maar je weet maar nooit.”

Groot probleem

De Van Versendaal is een opleidingsschip van Koninklijke en wordt gebruikt om jongeren enthousiast te maken voor de maritieme wereld. Elke zaterdag klussen of varen twintig jongeren onder begeleiding van ervaren zeelieden. Ook houdt de vereniging zomerkampen.

Van het schip, gebouwd in 1961, varen er nog drie op de Nederlandse wateren. Een van de schepen vaart bij Den Helder en het andere schip is in particulier bezit. “De reserveonderdelen zijn dus schaars. Voor ons zijn de onderdelen van groot belang. Als we nu motorpech krijgen, dan kunnen we niets meer. Dan hebben we echt een groot probleem.”