Dagje Efteling valt in het water voor vier gezinnen door botsing op de afrit

KAATSHEUVEL - Het had een mooi dagje in de Efteling uit moeten worden, maar dat liep voor vier gezinnen net even anders. Vlak voor ze woensdagmorgen bij het pretpark in Kaatsheuvel aankwamen botsten de auto's van de vier gezinnen op elkaar op de Midden-Brabantweg (N261).

Geschreven door Christel van der Meer

Een paar mensen raakten lichtgewond, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde iets voor twaalf uur op de afrit van de N261 naar de Efteling. Door onbekende oorzaak knalden de vier auto's op elkaar. Drie van de vier auto's waren zo zwaar beschadigd dat ze door een bergingsbedrijf moesten worden afgevoerd. Of het dagje Efteling voor iedereen na het ongeluk alsnog kon doorgaan, is niet bekend.