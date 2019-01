'Michael van Gerwen mag praatjes hebben, hij heeft zijn woorden waargemaakt'

LONDEN - Michael van Gerwen was de afgelopen maanden altijd duidelijk over zijn ambitie op het WK. Met regelmaat vertelde hij dat hij de beste darter van de wereld is en dat alleen de WK-titel goed genoeg zou zijn. Hij zorgde daarmee voor extra druk op zijn schouders. Maar 'Mighty Mike' kon goed met die druk omgaan. Op 1 januari won hij de finale van Michael Smith en pakte hij zijn derde WK-titel.

Omroep Brabant-verslaggever Joost van Erp was afgelopen week in Londen en zag Van Gerwen van dichtbij. De nummer één van de wereld maakte indruk. "Ik heb een hele professionele Van Gerwen gezien. Op de dag van de finale zag ik hem zo'n vier uur voor het begin al in de hal lopen. Hij wilde zich goed voorbereiden, lekker ingooien zonder gezeik aan zijn kop."

Dat zijn vrouw en dochter niet bij de finale aanwezig waren, was ook een bewuste keuze. Van Gerwen wilde zich optimaal voorbereiden. "Hij had daardoor de volledige focus. Hij wilde die WK-titel ook zo enorm graag. Dat was ook te zien toen hij op 6-2 kwam. De ontlading was zo groot. Het leek wel of hij op dat moment dacht dat hij maar zes sets hoefde te winnen. Dat was natuurlijk niet zo, maar zo blij was hij."

Extra druk

De druk om de titel te winnen was groot maar dat had Van Gerwen deels aan zichzelf te danken. "Hij heeft in elk interview geroepen dat hij de beste darter van de wereld is, daarmee leg je jezelf extra druk op. Dan moet je het waarmaken. Maar als je dat dan ook doet, is dat wel heel erg knap. Dan mag je ook praatjes hebben."

Verschil met Van Barneveld

Van Gerwen heeft niet de ambitie om Phil Taylor nog in te halen, de Engelsman heeft zestien titels. Raymond van Barneveld staat op vijf wereldtitels, is dat dan een doel? "Die vraag kreeg Van Gerwen na het winnen van zijn derde wereldtitel ook. 'Op dit WK heeft hij maar één wereldtitel gepakt volgens mij, dus ik loop er al twee voor', zei hij toen. Met andere woorden, de WK-titels van de bond BDO stellen niet veel voor."

Volgens Van Erp is het WK straks wel weer een doel voor Mighty Mike maar daarvoor zal hij ook gewoon weer veel titels willen winnen. "Het is ook gewoon een liefhebber. Hij gaat nu op vakantie met zijn vrouw en vriendin. Maar eind januari doet hij mee aan de Kings of Darts, daarna volgen de Masters, de Premier League en dan gaat het door. Hij zal zich weer focussen om die toernooien te gaan winnen. Dat zit in die jongen, naast dat hij natuurlijk veel talent heeft."

