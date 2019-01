Stroopwafel terug op Amerikaanse vluchten tot blijdschap van Daelmans: 'Goed begin nieuwe jaar'

United Airlines besloot in juni vorig jaar om op vroege binnenlandse vluchten de stroopwafel te vervangen door een ander Amerikaans koekje. "Het is op zich niet vreemd dat ze na twee en een half jaar overgingen op een andere zoete snack', zegt Jeroen Daelmans. "Maar het leuke was dat reizigers toen al massaal lieten weten dat ze die vervanging een heel slecht idee vonden."

Het regende klachten, vooral op sociale media. United Airlines besloot daarop om de stroopwafel weer terug te halen. Veelzeggend is volgens Jeroen Daelmans dat het bericht van de Amerikaanse vliegmaatschappij over de terugkeer van de stroopwafel op Twitter duizenden keren werd 'geliked'. "Na drie dagen staat de teller op 2100 likes en dat is echt heel erg veel."





Volgens Jeroen Daelmans heeft de banketfabriek weinig last gehad van het wegvallen van de levering aan United Airlines. "We bakken hier zoveel stroopwafels, dat hebben we heel goed op kunnen vangen." Hij wil niet ingaan op de vraag hoe groot het aandeel van de Amerikaanse levering is op de totale omzet van Daelmans Banket. "Dat is bedrijfsinformatie."

Gratis samplingsactie

"Wat wel impact heeft is dat zoveel passagiers aan boord een stroopwafel proeven", geeft Jeroen Daelmans toe. "Het is toch een gratis samplingsactie waardoor heel veel reizigers onze stroopwafel ontdekken." Die bekendheid maakt het volgens hem gemakkelijker om de Amerikaanse markt te veroveren en daar verder te groeien.

De stroopwafel wordt ook voor Amerikaanse klanten gebakken volgens het standaardrecept. "Dat is lekker genoeg, daar hoeven we niets meer aan te doen."

