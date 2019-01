Deel dit artikel:













F16's landden op vliegbasis Volkel, meer dan 3000 operaties afgerond tegen IS De F16's zijn geland op vliegbasis Volkel.

VOLKEL - Op oudejaarsdag gooiden ze nog bommen op IS in Syrië maar nu zijn ze terug in Volkel. Vier F16's landden woensdagmiddag rond vier uur op de luchtmachtbasis in Volkel waar veel vliegtuigspotters stonden te wachten. De vliegtuigen worden de komende jaren vervangen door de JSF (F35).

Geschreven door Malini Witlox

De F16’s zijn 14.500 uur ingezet tijdens 3000 operaties. Tijdens die drieduizend operaties was er 2100 keer sprake van ‘wapeninzet’, waarbij vanuit de F16’s bommen werden gegooid op voertuigen, logistieke opslagplaatsen en wapenopstellingen. De Air Task Force Middle East (ATF ME) van de Koninklijke Luchtmacht rondde 31 december haar taak in het Midden-Oosten af. Na 33 maanden strijd tegen ISIS met een tussenperiode waarin de Belgische luchtmacht het stokje overnam eindigt de missie. Twee F16's vlogen naar Leeuwarden en vier toestellen vlogen naar Brabant, waar de Commandant van de Luchtstrijdkrachten en de Directeur Operaties van het Commando Luchtstrijdkrachten aanwezig waren. Het merendeel van het 150-koppige detachement zet later deze week weer voet op Nederlandse bodem. Er staat nog geen nieuwe buitenlandse missie voor de F16’s gepland, ze worden nu gebruikt om het luchtruim van de Benelux te verdedigen.