Van bier tot gebak, heel Vlijmen springt op groen voor huldiging 'Mighty Mike'

Bij Café den Braai in Vlijmen stroomt deze week geen goudgeel bier uit de tap, maar groen bier. Eigenaar Marcel Junggeburth tapt drie groene biertjes. Ze smaken als gewoon bier maar ogen eerder als glazen ranja. Van Gerwen komt nog regelmatig in zijn stamkroeg. Junggeburth vertelt: "Deze week is de kleur groen. Sportman van het jaar." Ongeveer 400 toeschouwers volgden in het café de verrichtingen van hun plaatsgenoot. Het doorgaans bruine café was tijdens de finale geheel groen verlicht.









LEES OOK: Michael van Gerwen pakt derde WK-titel na ruime overwinning

Dat Mighty Mike in het groen gekleed gaat bij zijn wedstrijden is zijn dorpsgenoten niet ontgaan. Bij bakkerswinkel Vermeulen & Den Otter staan het groene gebak in de vitrine. "Die zijn speciaal gemaakt door de chef-banketbakker. Hij is een enorme liefhebber van darten en belde me vannacht. Gaan we ze weer maken, vroeg hij? Natuurlijk, we zijn enorm trots", vertelt bakker Bas Vermeulen.

"Van Gerwen is wereldkampioen", weten twee jongens. "We gaan feesten." Bij de groenteboer zijn de sloopkogels in de aanbieding. De spruitjes worden ook weleens door Van Gerwen zelf gekocht, aldus eigenaar Jos van Vugt van De Vitaminentuin. "Hij komt hier weleens in de winkel voor groente en fruit."