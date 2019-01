Deel dit artikel:













Zelfgemaakte bom gevonden voor deur van appartement in Oss

OSS - Voor de deur van een appartement aan de Jakob Goldsmidstraat in Oss is een zelfgemaakt explosief gevonden. De EOD, Explosieve Opruimingsdienst, heeft de bom onschadelijk gemaakt en meegenomen voor verder onderzoek. Waarom het explosief daar is neergelegd en door wie, is niet bekend.

Geschreven door Roxanne Hazenberg

Het explosief werd gevonden op de derde verdieping van de flat, voor de deur van een van de bewoners. De bom werd eerst nagekeken door een specialist van de politie. Die besloot vervolgens om de EOD erbij te halen. De overige bewoners van de flat mochten in de tussentijd gewoon in hun woning blijven. Wel werden mensen uit de buurt van het object gehouden. Waarom de bom daar is neergelegd en door wie, is niets bekend.