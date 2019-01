Deel dit artikel:













Auto vol kogelgaten en hulzen op straat in Eindhoven, al eerder moord in dezelfde straat Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties.

EINDHOVEN - Een busje dat geparkeerd stond in de Memlincstraat in Eindhoven is doorboord met diverse kogelgaten. Toen de eigenaar woensdag rond 16.00 uur bij zijn auto kwam, zag hij dat die flink vernield was en hij zag iets dat op kogelgaten leek, aldus de politie. "We hebben agenten gestuurd en het blijkt te kloppen", zegt een woordvoerder. De politie tast nog in het duister over het motief.

De eigenaar zou ruzie met iemand hebben, maar wil verder niets zeggen. De straat is afgesloten en de politie doet onderzoek. Op straat zijn hulzen gevonden. Er zouden ook kogelgaten in een huis achter de auto zitten, aldus een omstander. Het busje, een Volkswagen Caddy, is van het werk van de man. De Memlincstraat kwam eerder negatief in het nieuws. In mei 2017 werd Johan van Boxtel bij zijn auto doodgeschoten. Die dader is nooit gepakt.