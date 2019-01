Wim Daniëls ereburger van Laarbeek

LAARBEEK - Met een smoesje was hij naar het gemeentehuis gelokt. Of taalvirtuoos Wim Daniëls in Laarbeek in een toedracht iets wilde vertellen over carnaval en taal. Het bleek echter niet om dit volksfeest der dialect te gaan, maar om hemzelf. Wim Daniëls is dinsdagavond benoemd tot ereburger van de gemeente Laarbeek.

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis kreeg Daniëls uit handen van burgemeester Frank van der Meijden een oorkonde en een gouden draagspeld.

Wim Daniëls is geboren in Aarle-Rixtel en woonde lange tijd in het dorp. Inmiddels woont hij in Eindhoven, maar hij grijpt elke gelegenheid aan om zich positief uit te laten over het dorp en de gemeente, meent de gemeenteraad.

"In zijn optredens, bijvoorbeeld in televisieprogramma’s zoals Pauw, Spijkers met Koppen, vertelt hij vaak over Aarle-Rixtel. Als auteur van boeken over Brabant, dialecten en taal, schreef hij ook over zijn geboortedorp. Zo schreef hij een boek over achternamen in Aarle-Rixtel en is hij medeauteur van een boek over Kasteel Croy."

Daniëls was van 2009 tot 2016 voorzitter van de Stichting Brabants Dialectenfestival en is lid van het Comité van Aanbeveling van de cultuurtempel Kouwenbergs Kerkje in Aarle-Rixtel.