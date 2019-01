120.000 boeken krijgen een prachtig plekje in LocHal in Tilburgse Spoorzone: 'Dit heeft allure!'

TILBURG - Het is niet zomaar een bibliotheek, maar eentje met een DigiLab, een Expositieruimte en een Stadscafé, Maar het is er vooral eentje met een prachtige locatie. Want wat ziet de LocHal in de Tilburgse Spoorzone er schitterend uit! Woensdag ging hij open voor het publiek dat massaal kwam kijken.

Vroeger werd er in deze hal aan treinen gesleuteld, maar nu staan er zo’n 120.000 boeken. Van de historie is gelukkig genoeg overgebleven. Oude stalen constructies ondersteunen het dak en doorkruisen de ruimte.

Aanwinst voor Tilburg

“Ik moest er meteen naartoe”, lacht een vrouw. Ze heeft de plattegrond en het infoboekje die bij de ingang werden uitgedeeld in de hand. “Ik vind het echt een fantastisch gebouw. De combinatie van het oude en het nieuwe. Het is echt een ruimte waar iedereen zich welkom kan voelen. Het is een aanwinst voor Tilburg.”

“Het is nog wel een beetje zoeken, maar dat is logisch de eerste keer”, zegt een man die net vier boeken meeneemt. “Ik vind het gaaf! Het hoort ook wel een beetje bij zo’n stad. Er was niks mis met de oude bibliotheek, maar dit heeft wel echt allure.”

“Het is heel wat anders dan de oude bibliotheek op het Koningsplein. Het is heel groots en industrieel”, zeggen twee dames. “De trappen zijn het mooist, ze zijn multifunctioneel.” Een ander vindt de gordijnen dan weer mooi. Die zijn gemaakt in het Textiel Museum. “Die zijn fenomenaal, en het is nog een Tilburgs product ook.”

In de tweet wandelt Birgit Verhoeven door de nieuwe bibliotheek [VIDEO].

Een grootste opening van de bibliotheek volgt later. Op 25, 26 en 27 januari.