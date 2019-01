Tilburgse hoofdagent: 'Het geweld tegen de politie neemt toe, vooral door stomdronken mensen'

TILBURG - Tijdens de jaarwisseling in Tilburg en andere steden werden agenten geconfronteerd met veel geweld. Zo werd een agent in het gezicht geslagen. De sfeer in de stad slaat om. Een paar jaar geleden was het gemoedelijker, zo zegt hoofdagent Koen Simmers, voorzitter van de Nederlandse Politiebond Zeeland-West-Brabant.

Hij werkte tijdens de jaarwisseling in Tilburg. "Ik ben die nacht op twintig meldingen meegereden. Al kort na twaalf uur hadden we de eerste aanhouding met verzet, daarna zijn we van melding naar melding geracet. Ik heb die nacht met niemand een fatsoenlijk gesprek kunnen voeren, iedereen was dronken", aldus Simmers in Nieuwsuur.

'Vijf uur volpraten'

De politieagent kan naar eigen zeggen wel vijf uur volpraten over geweld tegen zijn collega's in de nieuwjaarsnacht.

"Even na twaalf uur kregen we een melding omdat een man een woning in Tilburg was binnengelopen en op de bank was gaan slapen. Toen we aankwamen was hij eerst heel vrolijk en wilde ons omhelzen. Op een gegeven moment wilde hij de portofoon gebruiken en zat hij aan de knopjes. We vroegen hem daarmee op te houden. Toen sloeg hij mijn collega in het gezicht."

'Eikels die hulpverleners lastigvallen'

De Osse politica Lilian Marijnissen, fractievoorzitter van de SP, is laaiend na de uitzending van Nieuwsuur: "Handen af van onze hulpverleners. We moeten serieus onderzoeken wat, naast hogere straffen voor eikels die hulpverleners lastig vallen, effectief is. Als je agenten bedreigt, hoor je met Oud&Nieuw niet op straat!" laat ze weten op Twitter.

Simmers vertelde in Nieuwsuur dat agenten bekogeld werden met vuurwerk en dat er stenen door autoruiten werden gegooid. "Ik draai deze diensten al jaren. Je merkt dat de sfeer een beetje omslaat. Als je een paar jaar geleden uit de politieauto stapte, was het gemoedelijker. Je wenste iedereen een gelukkig Nieuwjaar. Nu is er meer agressie. Niet alleen door hooligans, ook gewone mensen. We zijn bijvoorbeeld bij een melding geweest waarbij een ambulance bekogeld werd met vuurwerk. We komen ter plaatse en het waren doodnormale jongens."

Hij voelt dan ook niets voor een meldplicht van raddraaiers met oud en nieuw. "Het gaat om mensen die veel te veel gedronken hebben. Het zijn geen hooligans, volgend jaar doen ze dit niet. We moeten de wijken in, op scholen voorlichting geven. En wijkagenten kunnen probleemjongeren aanspreken."

