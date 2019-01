Nieuwe gemeente Altena wil in gesprek met de stokers uit Veen

"U mag alles vragen, maar ik heb het recht van antwoorden.” Marcel Fränzel, waarnemend burgemeester van Altena is niet de flauwste. Ook op de plechtige en feestelijke installatie van de 31 nieuwe gemeenteraadsleden wil hij wel over Veen praten, maar echt praten wil hij het liefst met de inwoners van Veen zelf.

Oproep aan inwoners van Veen

“Hoe gaan we hier nou mee om in de toekomst. Moeten we nou zoveel inzet plegen aan mensen en moeten we deze kosten dragen als gemeenschap. Bevolking van Veen help mij eens om daar goed naar te kijken.” Fränzel zet daarmee de lijn door van inmiddels oud burgemeester Fons Naterop die in het verleden ook al opriep tot een dialoog.

“Het zal weer naar voren komen om met de gemeenschap een gesprek aan te gaan”, zegt Naterop die als oud burgemeester ook bij de start van Altena was. “Maar de inzet van de ME en weer dat kat en muis spel, daar ben ik nooit van geweest. En ik hoop ook dat Altena dat niet ga doen.” Uiteraard gaat de gemeente Altena de gebeurtenissen in Veen ook nog evalueren en daar proberen lering uit te trekken.





Officieel geïnstalleerd: de eerste gemeenteraad van het nieuwe Altena

'Er gaat niets boven Altena'

Bloemen, toespraken, Veen en het doen van de belofte of eed. Altena is van start en daar hoort ook een slogan bij, bedacht waarnemend burgemeester Marcel Fränzel: In Brabant gaat er niets boven Altena. Hoe ze daar in Groningen over denken: “Er gaat niets boven Groningen”, horen we nog wel.