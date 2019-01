Deel dit artikel:













Als mollen gaan vrijen ligt een koude winter op de loer waarschuwt de boswachter Honderden molshopen in Breda. (foto: Omroep Brabant)

BREDA - Een slecht onderhouden amateur-voetbalveld, of toch meer een maanlandschap, het gras in het Burgemeester van Sonsbeeckpark in Breda ligt er zwaar gehavend bij. Wie daar verantwoordelijk voor is? Momfer de Mol en zijn familie.

"Het zijn er echt een hoop", zegt boswachter Floris Hoefakker, met een lach op zijn gezicht. "Het is mooi om de sporen van die fascinerende beestjes te zien. Natuur midden in de stad!" Kou

Dat het er zoveel zijn, heeft volgens de boswachter twee oorzaken. "Allereerst begint het kouder te worden. De mollen gaan daarom dieper onder de grond leven. Door al dat graafwerk komt de grond omhoog." Ook komt de tijd dat mollen het gezellig hebben tussen de spreekwoordelijke lakens er weer aan. En dat betekent: graven! "De vrouwtjes maken diep onder de grond kamers om te paren en om daar de jongen groot te brengen." Ook graven ze gangen om diep onder de grond op zoek te gaan naar extra voedsel: regenwormen. Strenge winter?

Een bekende weerspreuk luidt immers: 'Graven mollen diep hun gang, wees voor een strenge winter bang'. Moeten we dus vrezen voor een strenge winter? "Het zou zeker kunnen. Des te kouder het wordt, hoe meer molshopen je ziet. De mollen maken zich klaar om te kou te overleven." Wie van een strakke grasmat houdt, krijgt in het Bredase park spontaan pijn aan de ogen. Toch is het voor de natuur en ook je tuin heel erg waardevol. Floris: "De mol eet insecten op die wortels van je planten aanvreten. Ook houdt het dier de grond mooi open, zodat er meer regenwater opgenomen kan worden." Langs de weg zijn de hopen goed te zien. (foto: Omroep Brabant) Honderden molshopen in Breda. (foto: Omroep Brabant) Ze hopen op. (foto: Omroep Brabant).