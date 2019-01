Brandstichting bij garagebedrijf Van Nu! in Eindhoven

EINDHOVEN - Bij garagebedrijf Van Nu! aan de Steenoven in Eindhoven ontstond woensdagnacht rond twee uur een brand. De politie vermoedt dat het om brandstichting gaat.

Een auto die voor het bedrijf stond brandde volledig uit. De brand sloeg over op de gevel van het gebouw. Om binnen te komen, moest de brandweer een deel van de roldeur eruit zagen. De brandweer had het vuur daarna snel onder controle. Binnen in het pand is door de brand veel schade ontstaan.

Omdat het vermoedelijk om brandstichting gaat, is de politie een groot onderzoek gestart. Er wordt een buurtonderzoek gedaan, camerabeelden worden bekeken en de technische recherche doet een sporenonderzoek in en rond het pand.

Ook is de politie op zoek naar getuigen.

Iets gezien? Bel de politie dan op het nummer 0900-8844.