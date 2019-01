Landpark Assisië wordt ideale vakantieplek voor ouders die zorgen voor hun kind met beperking

Landpark Assisië krijgt het eerste vakantiepark in Nederland waar ouders met een kind met een beperking een huisje kunnen huren, inclusief noodzakelijke verzorging van hun kind. De Eindhovense stichting Aylien mag daarvoor ruim twee hectare van het landpark inrichten. "Ik weet uit ervaring hoe lastig het is om een vakantieplek te vinden waar je als ouder met een kind met een beperking zelf ook tot rust kunt komen, zegt voorzitter Suat Kutlu.

"Mijn dochter Aylien is nu 25 en samen hebben we al heel veel gereisd maar omdat zij verstandelijk gehandicapt is, gaat de zorg voor haar altijd door. We kwamen wel op plekken waar bijvoorbeeld een invalidentoilet was maar daar bleef het bij. Ik miste een voorziening waar het allemaal bij elkaar kwam."





Eerste plannen in Turkije

Dat bracht hem op het idee om zelf een initiatief op te zetten waar, zoals hij het noemt: 'je als ouder met je kind echt vakantie kunt vieren, uitstapjes kunt maken, leuke dingen doet terwijl de zorg door iemand anders overgenomen wordt."

Met de stichting die vernoemd is naar zijn dochter werd hij aanvankelijk benaderd door de Turkse overheid die van zijn plannen gehoord had. "Via de ambassade werden we gevraagd om in Turkije zo'n park te bouwen. We waren al heel ver met alle voorbereidingen toen alles stil kwam te liggen vanwege de mislukte staatsgreep."

Zorginstelling Prisma

Landpark Assisië in Biezenmortel bood nieuwe kansen. Op het terrein van de zorginstelling Prisma wonen al meer dan een eeuw mensen met een verstandelijke beperking. Van voorzieningen als de medische post kunnen ook de gasten van de stichting Aylien gebruik maken. "Ook zorgverleners zullen in eerste instantie van Prisma komen", zegt Suat Kutlu.

Enthousiast vertelt hij over de 23 vakantiebungalows die volledig klimaatneutraal en met allerlei voorzieningen voor gehandicapten gebouwd worden. "Ze komen op een gedeelte van het park waar Prisma een paar jaar geleden verouderde huisjes heeft afgebroken. Het ligt aan de rand van het park, met uitzicht op de natuur. Je moet hier in de zomer komen, dan is het hier prachtig."

Zodra de financiering rond is, kan de bouw van het vakantiepark beginnen. "We verwachten dat we over een jaar de eerste gasten kunnen ontvangen."