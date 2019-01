Richard raakt ketting met as van zijn moeder kwijt tijdens caféruzie

Richard uit Tilburg is de ketting met as van zijn moeder kwijt.

TILBURG - Hij is er werkelijk waar kapot van. Als een donderslag bij heldere hemel verliest Richard Jansen uit Tilburg het sieraad met het as van zijn moeder. Dat gebeurde dinsdag tijdens een caféruzie. ''Ik vind het verschrikkelijk, de ketting hoort bij mij te zijn.''

Hij droeg het aandenken aan zijn overleden moeder sinds kort aan een ketting om zijn hals. Richard ging op woensdagavond naar een kroeg aan de Stadhuisstraat in zijn woonplaats. Hij trof daar twee ruziënde mannen. De Tilburger probeerde de twee uit elkaar te halen. Toen de ruzie eenmaal gesust was, merkte hij op dat zijn dierbare ketting niet meer om zijn hals zat. ''Ik vermoed dat de ketting op een of andere manier van m'n hals is getrokken, terwijl ik de mannen uit elkaar probeerde te halen.''

Overal gezocht

De moeder van Richard is kort geleden overleden, de ketting is daarom ook erg waardevol voor hem. Richard heeft de hele buurt en het café uitgekamd in de hoop toch ergens terug te vinden. Tot nog toe helaas zonder resultaat. ''Als hij maar terugkomt, dat is het belangrijkste.''

Hulp gevraagd

Waar is de ketting van Richard? Mocht u de ketting gezien of gevonden hebben, geef dit dan door aan Loket Gevonden Voorwerpen of aan Richard zelf. ''De eerlijke vinder verdient een beloning'': belooft Richard.