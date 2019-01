THC in speeksel taxichauffeur die dodelijk ongeluk veroorzaakte, onbekend wanneer hij wiet gebruikte

Het is nog niet zeker in hoeverre de verdachte onder invloed was van drugs

BADHOEVEDORP - De taxichauffeur uit Bergen op Zoom (40) die woensdagavond is opgepakt omdat hij een dodelijk verkeersongeval veroorzaakte op de snelweg A9, had THC – een werkzame stof van hennep – in zijn speeksel. Dit betekent echter niet dat hij automatisch stoned achter het stuur zat.

Na het ongeluk moest de taxichauffeur een speekselproef ondergaan. Hierbij werd THC aangetroffen. Wanneer dit het geval is, wordt er ook een bloedproef gedaan. Bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) wordt het bloed vervolgens onderzocht om te kijken in hoeverre de verdachte onder invloed was van drugs en welke drugs hij heeft genomen. De uitslag van dat onderzoek is nog niet bekend.

Een woordvoerder van het NFI laat weten dat als een persoon soms cannabis gebruikt, de THC vaak binnen acht uur na het roken uit het bloed verdwijnt. Bij personen die dagelijks cannabis gebruiken, kan de THC nog tot twee dagen na het roken worden aangetoond in het bloed. Of de verdachte de drugs gebruikte vlak voordat hij bij het ongeluk betrokken raakte, is nog niet bekend. Een woordvoerder van de politie Noord-Holland laat weten dat de verdachte “niet stoned overkwam”.

Ongeval

Het ongeval gebeurde woensdagavond op de snelweg A9 bij Badhoevedorp. De slachtoffers, een vader (64) en dochter (33) uit Amsterdam, hadden iemand afgezet op Schiphol en waren onderweg naar huis. Op de A9 stopte de motor van hun auto en kwam de wagen stil te staan zonder verlichting. Daarna kwam de taxichauffeur aangereden. Hij kon de stilstaande auto nog net ontwijken, maar botste vol tegen beide slachtoffers die waren uitgestapt. Ze overleden ter plekke.

LEES OOK: Taxichauffeur uit Bergen op Zoom opgepakt voor ongeluk A9 met twee doden

De taxichauffeur wordt donderdagmiddag verhoord.