Emotionele reactie van Ireen Wüst na overlijden van schaatsvriendin: 'Ik hou van jou, tot ooit'

GOIRLE - Ze waren concurrenten maar bovenal goede vriendinnen. Ireen Wüst heeft emotioneel gereageerd op het overlijden van schaatsster Paulien van Deutekom. De voormalig wereldkampioen allround (37) overleed aan kanker.

"Lieve Buuf, maatje, aller liefste vriendinnetje. Wat ben ik trots op jou! Zo dapper gevochten en gestreden in een oneerlijke strijd die niet te winnen viel. Maar zo vol levenslust en altijd positief! Wat ben ik intens verdrietig dat ik jou moet missen maar ook zo dankbaar dat je mijn Buuffie was. Ik heb zoveel van je geleerd.. leren kijken zonder oordeel en overal het positieve van inzien. Onze vriendschap is meer dan bijzonder, dat is LIEFDE! Buuf , ik hou van jou! Tot ooit", schrijft Wüst in de boodschap die ze afsluit met een hartje.

Bij haar boodschap op Instagram heeft ze een foto van Van Deutekom geplaatst aan het stuur van een zeilboot.

Buuf

De term 'Buuf' in haar bericht staat voor 'buurvrouw' en komt van het WK in 2008. Van Deutekom en Wüst waren daar concurrenten, maar toen de overleden schaatsster een braam niet van haar schaats afkreeg, belde ze aan bij haar concurrente. Wüst hielp haar, Van Deutekom werd die dag wereldkampioen.

Wüst (1986) en Van Deutekom (1981) waren lange tijd ploeggenoten bij TVM, ze trainden samen.