Hoe haal je ballen en lampjes uit de kerstboom? Dit zijn de gouden tips tegen geklungel [FILMPJE]

Je begint altijd met de ballen, die moeten als eerste uit de boom gehaald worden. Daarbij moet je op twee dingen letten: "Ten eerste is het heel belangrijk dat de kapjes goed blijven zitten", vertelt Joep. Dat is de bovenzijde waar de ballen aan hangen. Verder is het belangrijk om de haakjes er vanaf te halen. "Anders gaan de haakjes krom, beschadigen ze de ballen of kom je ze het jaar daarna weer tegen als je een kunstboom hebt", legt hij uit. De ballen kun je het beste bewaren door ze terug te doen in de originele doos of een speciale opbergdoos.

Verlichting

Als de ballen eruit zijn, is het tijd voor de verlichting. Voor je daarmee begint, moet eerst de stroom eraf. Haal de stekker van de verlichting dus uit het stopcontact. Voorzichtig omgaan met de adapter is heel belangrijk volgens Joep: "Bij led-verlichting kan er niet zoveel stuk gaan maar als de adapter kapot gaat, kun je het weggooien." De nieuwe clusterverlichting, een snoer met heel veel lampjes, kun je het beste om je hand rollen. "Zo zorg je dat hij uit de knoop blijft", legt Joep uit. Daarna kan de verlichting terug in de doos. Heb je nog oude gloeilampjes als verlichting? Rol de lampjes dan om een stuk karton of een ander voorwerp om op te wikkelen.

Bekijk hieronder de tips van Joep