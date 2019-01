Deel dit artikel:













Illegale vuurwerkplaats met gevaarlijke explosieven ontdekt in woonwijk Eindhoven Het gevonden vuurwerk (Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties) Het gevonden vuurwerk (Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties)

EINDHOVEN - Aan de Otterstok in Eindhoven is een werkplaats gevonden waar gerommeld werd met zwaar illegaal vuurwerk. Wat er precies werd gemaakt, is nog onbekend. Volgens de politie leverde de werkplaats een levensgevaarlijke situatie voor de woonwijk op. De eigenaar van het pand en zijn zoon zijn aangehouden.

Geschreven door Elise van den Elsen

In eerste instantie ging de politie naar de schuur omdat er een gestolen fiets zou staan. Toen de agenten de schuur binnenliepen, zagen ze inderdaad de gestolen fiets staan. Een andere interessante vondst was een verzameling vuurwerk waarvan het kruit en flitspoeder verwijderd waren. Volgens de politie is het levensgevaarlijk om dit soort zwaar vuurwerk zelf open te maken. Flitspoeder

In de schuur werden mortieren, cobra's en lawinepijlen gevonden. In dat soort vuurwerk zit flitspoeder en dat is nog zwaarder dan zwart buskruit. Het poeder kan krachtige explosies veroorzaken. Aangehouden

De explosievenspecialist van de politie heeft na het ontdekken van de vuurwerkplaats de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld. De eigenaar van de woning is samen met zijn zoon aangehouden.