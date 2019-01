Frans en Mariska Bauer reizen door China, hilarische tv die je niet mag missen

FIJNAART - Wie Chinees zegt, die zegt Frans Bauer. Er is mogelijk geen Nederlander zo gek op zijn babi pangang en miehoen als de Brabantse zanger. Niet verwonderlijk dat AVROTROS Frans en zijn Mariska vroegen om voor een reisprogramma af te reizen naar China. Het levert hilarische tv op, maar we leren ook veel van het leven in het Aziatische land.

In de eerste helft van de eerste aflevering, die zaterdag wordt uitgezonden, zien we hoe de Bauers zich voorbereiden op hun reis. China, dat is toch andere kost dan Amerika, waar ze eerder heen reisden. We zien het afscheid van hun zoons, Mariska kookt thuis nog een keer Chinees en ze krijgen van een specialist uitleg over de ziektes die ze op kunnen lopen en de vaccinaties die nodig zijn.

Al snel blijkt dat de twee geen echte wereldreizigers zijn. Je ziet Frans bedenkelijk kijken bij de uitleg over de vaccinaties. Waar zijn ze aan begonnen?

Tekst gaat door onder de Instagrampost

Pas na 23 minuten krijgen we de eerste beelden van China te zien. Het duo is in het drukke Hongkong dat vol wolkenkrabbers staat en spreekt onder meer met een architect die een oplossing voor de woningnood gevonden lijkt te hebben. Dan is het tijd om te gaan eten in een lokaal restaurant. Ze lopen eerst over een markt waar grote stukken vlees aan haken hangen en waar levende vis rondzwemt. Mariska lijkt te weten dat ze in China hond eten, volgens Frans is dat niet zo.

Menukaart

De lokale menukaart is toch anders dan die van restaurant de Chinese Muur in Fijnaart. "Dit is niet de bedoeling Mariska. Ik wil gewoon babi pangang of iets wat ik herken," zegt Frans wat angstig als hij op de kaart niet vindt wat hij zoekt. "Heb je bami", vraagt hij aan de ober. Mariska haalt de menukaart van de Chinese Muur uit haar tas. Die heeft ze van thuis meegenomen maar de lokale ober snapt er niets van. En varkensvlees met rode saus kennen ze in China ook al niet.

Tekst gaat door onder de Instagrampost.

"Zouden ze hier ook afhaalchinees kennen, ik zie geen afhaalcorner", zegt de opmerkzame Frans. Tja, het duo is duidelijk niet thuis. Uiteindelijk krijgen de twee gebakken noedels met groenten en een onbekend soort vlees met groenten. Maar dat eten lijkt niet op het eten uit hun dorp. "Wat hebben we nu voor ons staan, we herkennen niets van onze eigen Chinees. Het is niet geloven", lacht Frans.

De toon is gezet, in volgende afleveringen zullen Frans en Mariska ongetwijfeld tegen meer verrassingen aanlopen. Veel over het land -behalve over het woningtekort- leren we in de eerste aflevering nog niet. Maar in een vooruitblik zien we dat het echtpaar informatie krijgt over traditionele geneeskunde, een bezoek brengt aan de Chinese Muur (nee, niet het restaurant) en op bezoek gaat bij een lokaal gezin om te zien hoe deze mensen wonen.





De eerste aflevering van Frans Bauer in China is zaterdag 5 januari om 21.35 uur te zien op NPO 1 bij AVROTROS.