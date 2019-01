Michael van Gerwen ontvangt excuses van Michael Smith na uitspraken over onterechte wereldtitel

VLIJMEN - Michael van Gerwen werd op nieuwjaarsdag wereldkampioen darts maar volgens tegenstander Michael Smith was die titel niet terecht. De Engelsman zei dat na afloop van het duel maar heeft donderdag zijn woorden teruggetrokken. "Hij stuurde me vandaag een berichtje om zijn excuses aan te bieden, knap dat hij zijn ballen toont."

Dat vertelde Van Gerwen tijdens het perspraatje voorafgaand aan de huldiging die om zeven uur uur in Vlijmen begon. Van Gerwen keek uit naar de huldiging in zijn woonplaats. "Dat blijft toch mooi. Ik zou kunnen begrijpen dat mensen het na twee keer wel hebben gezien en lekker op de bank gaan zitten. Maar het is prachtig om te zien dat er zo veel mensen komen."

'Mighty Mike' heeft de afgelopen dagen enigszins gevuld met het beantwoorden van felicitaties en leuke berichtjes. Een daarvan was dus die van tegenstander in de finale, Michael Smith. De Engelsman zei na afloop van de finale dat Van Gerwen niet de terechte wereldkampioen was, aangezien Smith zelf te veel miste. Van Gerwen kon wel enigszins begrip opbrengen voor zijn reactie maar is blij met de excuses. "Zulk soort dingen zeg je in het heetst van de strijd. Knap dat hij zijn excuses aanbiedt en zijn ballen toont. Dan zie je dat het een grote speler is."

Goede kant

Diezelfde Smith liet zich tijdens de finale nog van zijn beste kant zien door het joelende publiek in Alexandra Palace te kalmeren toen Van Gerwen voor de wedstrijd ging gooien. De video ging viral op social media maar Van Gerwen had dat niet gezien. "Ik kan dat natuurlijk niet zien als ik sta te gooien. Maar dat zal hij vast hebben gedaan omdat hij wist dat ik die pijl erin ging gooien", aldus een lachende 'Mighty Mike'.