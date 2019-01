Sterk spelende Virgil van Dijk kan Liverpool niet behoeden voor eerste nederlaag in competitie

MANCHESTER - Virgil van Dijk is met Liverpool tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. De ploeg van de Bredase verdediger verloor de topper met Manchester City (2-1). Desondanks scoorde Van Dijk opnieuw een dikke voldoende voor zijn optreden in de topper van de Premier League. Door het verlies van Liverpool ligt de titelstrijd weer volledig open en is de voorsprong van 'The Reds' geslonken naar vier punten op Manchester City.

Nederlaag of niet: in Engeland blijven ze strooien met complimenten aan het adres van de Bredase verdediger, die een jaar geleden de overstap maakte van Southampton naar Liverpool. Manchester City-trainer Pep Guardiola sprak vorig jaar zijn twijfels nog uit over het torenhoge bedrag dat Liverpool betaalden voor Van Dijk (85 miljoen euro, red.), maar donderdag kwam de Spaanse trainer terug op zijn uitspraken. “Als hij zo constant blijft spelen, om de drie dagen een hele wedstrijd speelt en geen blessures oploopt, dan is hij het geld meer dan waard. Hij is een exceptionele speler”, zei Guardiola over Van Dijk.

Van Dijk speelde een sterke eerste helft en maakte geen fout. De Bredase verdediger, die door voormalig voetballer Jamie Redknapp wordt vergeleken met Premier League-legendes Rio Ferdinand en John Terry, zag zijn ploeg na zeventien minuten spelen nog bijna op voorsprong komen toen Sadio Mané de paal raakte en de bal vervolgens van de lijn werd gehaald. De doellijntechnologie liet zien dat de bal net niet in zijn geheel over de doellijn was geweest.

Fout compagnon Van Dijk

Waar Van Dijk sterk speelde, maakte zijn verdedigende compagnon Dejan Lovren wel een fout. Nadat Van Dijk in minuut veertig de bal twee keer weg wist te koppen, gaf Lovren Manchester City-spits Sergio Agüero ietwat te veel ruimte in de voorzet die daarop volgde. De Argentijnse spits wist daar wel raad mee en hij schoot het leder langs Liverpool-goalie Allison.

In het tweede bedrijf werd Liverpool sterker en sterker en dat resulteerde na 65 minuten in de gelijkmaker. Een goede aanval werd uiteindelijk binnen gekopt door de Braziliaan Roberto Firmino. Maar nog geen tien minuten later kregen Van Dijk en co opnieuw een dreun te verwerken toen City-aanvaller Leroy Sané de 2-1 binnenschoot en daarmee de eindstand bepaalde.