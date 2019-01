Opnieuw stapt er een gezin uit auto in Beekse Bergen, Jan zag het en kreeg de schrik van zijn leven

Jan zag het tafereel vanuit de safaribus gebeuren.. "De ranger was net het verschil tussen een cheeta en een luipaard aan het uitleggen toen een Duitse auto met open ramen en deuren aan kwam rijden. Hij parkeerde in de berm van het verblijf en de passagiers, een man met een kind, stapten snel uit. Het leek erop alsof ze iemand bij hadden die alles zou gaan filmen, om zo dat Franse gezin na te doen dat vorig jaar in dit verblijf uit de auto stapte."

De ranger op de safaribus waar Jan met zijn gezin in zat, kon door hard naar het stel in de Duitse auto te roepen ervoor zorgen dat iedereen weer veilig terug in de auto stapte. "De vrouw was erg geschrokken en deed bij de halte 'Congoplein' meteen een melding gemaakt bij de centrale." Hoe dat verder afgelopen is, weet Jan niet. "Ze vertelde me dat ze dit nog nooit had meegemaakt en dat ze blij was dat die mensen naar haar waarschuwing hadden geluisterd."

Geen benul

Het voorval duurde alles bij elkaar zo'n 20 seconden volgens Jan. "Het gebeurde zo snel, dat niemand het benul had om er beelden van te maken of anderszins te handelen. Gelukkig is het goed afgelopen. Ik kan er met mijn hoofd niet bij dat je doelbewust met je gezin daar uit de auto zou stappen."

Libéma, de organisatie waar de Beekse Bergen onder valt, was donderdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

