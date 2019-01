Deel dit artikel:













Steekpartij in Eindhoven, man gewond Volgens een omstander raakte één man gewond. (Foto: Sem van Rijsel/SQ Vision)

EINDHOVEN - Op de Tongelresestraat in Eindhoven is donderdag rond kwart over elf uur 's avonds een steekpartij geweest. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd.

Geschreven door Rebecca Seunis

Verschillende hulpdiensten zijn opgeroepen, waaronder een traumahelikopter. Volgens de politie raakte één man gewond. Het is niet duidelijk hoe ernstig zijn verwondingen zijn. Het slachtoffer is onder begeleiding van de trauma-arts naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft geen verdere info bekendgemaakt.