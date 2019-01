Deel dit artikel:













Steekpartij in huis Eindhoven, man gewond naar ziekenhuis Volgens een omstander raakte één man gewond. (Foto: Sem van Rijsel/SQ Vision)

EINDHOVEN - Bij een steekpartij in een huis aan de Tongelresestraat in Eindhoven is donderdagavond rond kwart over elf een man gewond geraakt. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het met hem gaat.

Geschreven door Rebecca Seunis / Sandra Kagie

Verschillende hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een traumahelikopter. Het slachtoffer is onder begeleiding van de trauma-arts naar het ziekenhuis gebracht. Forensische rechercheurs hebben na de steekpartij in en om het huis in de Tongelresestraat onderzoek gedaan. Ze spraken onder meer met buurtbewoners.