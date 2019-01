Deel dit artikel:













'Radicale islamboeken in bieb van gevangenis Vught' De Penitentiaire Inrichting Vught

VUGHT - In de bibliotheek van de gevangenis in Vught zijn radicale islamboeken te krijgen. Dit meldt De Telegraaf vrijdagochtend. Ook gevangenen van de terroristenafdeling in Vught kunnen gebruikmaken van de bieb. Op die afdeling is deradicalisering van gedetineerden juist een speerpunt.

Geschreven door Sandra Kagie

In de boeken wordt volgens De Telegraaf de gewapende jihad en het vernederen van Joden en christenen verheerlijkt. Een terreuronderzoeker van de Universiteit Leiden heeft het in de krant over ‘de kat op het spek binden’. Een gedetineerde heeft over de jihadboeken bij De Telegraaf aan de bel getrokken. Hij is bang dat medegevangenen radicaliseren. De Dienst Justitiële Inrichtingen bevestigt dat de boeken in de gevangenis aanwezig zijn, maar ze zouden niet zomaar aan iedereen worden uitgeleend. Vragen aan minister

Het CDA en de PVV hebben volgens de krant om opheldering gevraagd aan de minister.