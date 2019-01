Veel rook bij uitslaande brand in Terheijden

TERHEIJDEN - Er heeft vrijdagochtend een grote brand gewoed in een loods van een lasbedrijf aan de Bredaseweg in Terheijden. Er kwam veel rook vrij bij de brand en daarom werd de Bredaseweg afgesloten voor verkeer.

Er zijn geen mensen in het pand aanwezig, meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Ook raakte niemand gewond.









De loods is zwaar beschadigd door de brand. De wanden zijn helemaal zwartgeblakerd door het vuur.

Uitslaande brand

De brand was in eerste instantie uitslaand. De brandweer was daarom met veel materieel aanwezig om het vuur te blussen. Er werden onder meer vier bluswagens, een schuimblusvoertuig en een hoogwerker ingezet.

Het vuur ontstond boven in de kantine van de fabriek, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. Wat de oorzaak van de brand is, is niet bekend.