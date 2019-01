Michael van Gerwen kan wel lachen om haspelende buurman: 'Ik heb het drie keer gezien' [VIDEO]

Van Gerwen werd tijdens het persmoment donderdagavond voorafgaand aan de huldiging gevraagd naar zijn buurman. "Hij is niet mijn buurman, maar woont wel in de straat. Een oude, lieve man die vaak een beetje staat te schoffelen in zijn tuin."

De darter uit Vlijmen kon wel lachen om de man die 'Mighty Mike', zijn bijnaam, maar niet kon uitspreken. "Mighty Fighty? Mikey Tikey?", maakte de straatgenoot ervan. Van Gerwen: "Dat is toch leuk dat zo'n man dat doet. Grappig toch? Ik heb het wel drie keer gezien."

Bekijk hieronder het moment van buurman Jan uit Vlijmen nog eens terug.