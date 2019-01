Agressieve vrouw beledigt en schopt politieagenten in Tilburg

TILBURG - Een vrouw (36) uit Tilburg is donderdag aangehouden omdat ze politieagenten had geschopt en beledigd.

Bij een benzinestation aan de Ringbaan West in Tilburg, kwamen agenten er donderdagochtend achter dat de auto van de vrouw niet was verzekerd. Ook viel de kapotte voorruit van de auto op. Een flinke scheur zorgde voor een slecht zicht.

Bekeuringen

De situatie leverde twee bekeuringen op, maar daar was de vrouw het niet mee eens. De 36-jarige Tilburgse begon toen te schelden naar de politieagenten, waarop ze besloten haar te arresteren.

De aanhouding ging niet zonder slag of stoot. Terwijl de agenten de vrouw aanhielden werden ze geschopt. Toen ze eenmaal onderweg waren naar het bureau probeerde de agressieve vrouw de agenten ook nog te bespugen. In de cel ging de scheldpartij door. Inmiddels is de vrouw na verhoor weer vrijgelaten. De politieagenten hebben aangifte gedaan.