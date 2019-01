Willemien (77) moet haar antiekwinkel sluiten, antiek steeds minder populair

SINT-MICHIELSGESTEL - De hele winkel van Willemien Schellekens staat nog vol met antiek. Maar op alle spullen zit een kortingsstickers voor de opheffingsverkoop. Willemien (77) gaat haar winkel, de Witte Boerderij, sluiten. "Ik doe dit werk al 55 jaar en ik vind het wel mooi geweest nu."

Ze had de winkel graag in de familie gehouden, maar haar dochter wil de zaak niet overnemen. "Ze is interieurarchitect dus het antiek komt haar wel goed van pas. Maar het is een fulltime baan, dus ze kan het niet combineren", vertelt Willemien.

Minder in trek

De antiekmarkt wordt steeds minder populair. Mensen kopen steeds minder spullen waar ze hun hele leven mee kunnen doen. Daarom loopt de verkoop bij antiekwinkels sterk terug. De afgelopen tien jaar is veertig procent van de antiekzaken verdwenen.

"Ik merk dat de verkoop terugloopt, maar ik krijg nog altijd waardering voor de spullen die ik heb staan", vertelt Willemien. "Mensen moeten er het geld voor over hebben en dat is momenteel niet zo. Maar ik denk dat dat wel weer terug gaat komen."

Op dit moment kopen jonge mensen veel IKEA-spul, dat ze regelmatig vervangen. "Maar ik denk dat we in de toekomst weer moeten overstappen op producten die voor langer gebruik geschikt zijn, in verband met duurzaamheid", denkt Willemien.





Naast de verkoop van antiek knapt de Witte Boerderij ook meubels op. "We hebben hier vroeger een bedrijf gehad waar vijf man fulltime aan het werk waren. Dat is de laatste jaren wel flink afgenomen. Momenteel werkt er nog één parttimer."

Willemien vindt het wel moeilijk dat ze afscheid moet nemen van de winkel. "Ik kan me niet voorstellen dat het straks voorbij is. Het is zo moeilijk voor te stellen dat deze ruimte straks helemaal leeg is. Ik hoop dat alles een mooie plek krijgt."