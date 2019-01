Marlies verliest haar droom bij een aardbeving en baby Lucas blijft wonder boven wonder ongedeerd

Marlies van Erp groeit op in Bladel. Maar buitenlands avontuur lonkt. Ze studeert aan de NHTV in Breda en belandt na omzwervingen uiteindelijk op het Italiaanse eiland Sicilië. Daar valt ze als een blok voor de Italiaan Giuseppe. Nu, 6 jaar later, hebben ze samen een zoontje van 8 maanden, baby Lucas.

Een kleine twee maanden geleden kocht het jonge gezinnetje een nieuw huis aan de voet van de Etna, op dertig kilometer van de top. De nabijheid van de actieve vulkaan beangstigt de Brabantse niet. Ook niet nadat er een paar dagen voor kerst een uitbarsting is. "De Etna barst vaker uit. Dan is er wat rook en wat lava, maar mensen zijn niet direct bang. Ze gaan zelfs naar de top van de vulkaan om daar te kijken."

In shock

"Op kerstavond, toen de site van onze B&B Juvara net online was, hebben we geproost op onze droom die uitkwam. Na alle investeringen die we gedaan hadden, kon er nu geld binnenkomen. Maar dertig uur later was alles in één klap weg. We waren in shock."

Het is laat geworden die eerste kerstdag. Rond één uur 's nachts staan Marlies en Giuseppe hun tanden te poetsen, als ze de aarde licht voelen beven. "We waren eigenlijk niet bang. Wel heb ik uit een soort voorgevoel baby Lucas uit zijn bedje gehaald en met ons mee naar bed genomen. Daarna zijn we alle drie in slaap gevallen."

'Blij dat we het hebben overleefd'

Twee uur later volgt een tweede beving. Die blijkt vernietigend. Zo'n vierhonderd mensen raken dakloos. Ook Marlies en haar gezinnetje worden hard getroffen. "We voelden het bed bewegen en zagen wat pleisterwerk naar beneden komen."

Marlies en Giuseppe kijken of baby Lucas in orde is, en kijken daarna naar elkaar. Ze zijn okay, maar horen buiten overal politiewagens en ambulances. Er volgt een rondgang door het huis. Dat blijkt zwaar gehavend. Er zitten gaten en scheuren in de muren en een groot stuk van het balkon is ingestort. Dan ziet Marlies de brokstukken in het ledikantje waar baby Lucas enkele uren eerder nog heerlijk lag te slapen. "Ik dacht: wauw, dit had heel anders kunnen aflopen. Dan kunnen we alleen maar blij zijn dat we het hebben overleefd."

Het huis van Marlies, Giuseppe en Lucas raakte zwaar beschadigd. (Foto: Marlies van Erp)

Daarna komt het besef. Weg huis, weg droom. De verzekering dekt de schade als gevolg van de aardbeving niet. De Italiaanse regering heeft de noodtoestand op het eiland uitgeroepen en trekt 10 miljoen euro uit voor hulp in de regio. Toch horen Marlies en Giuseppe van de eilanders om hen heen, dat de kans klein is dat er daadwerkelijk een schadevergoeding komt. En dat het in het gunstigste geval weleens jaren kan duren voor er wordt uitgekeerd.

"We moesten van de brandweer het huis meteen verlaten, omdat er instortingsgevaar is. Ik heb snel wat fotoboeken gepakt, wat spullen voor baby Lucas en wat kleren. We wonen nu bij mijn schoonvader. We hebben echt geen idee hoe we alles moeten betalen. Onze familie adviseerde ons om een crowdfundingsactie te starten. Ik zei: ik ga niet zomaar mijn hand ophouden, ik kom er zelf wel uit. Maar zij vroegen ons: hoe dan?"

Brandweer ontfermt zich even over baby Lucas, die ineens dakloos is. (Foto: Marlies van Erp)

Niet bang

En dat wist Marlies eigenlijk ook niet. Dus werd er toch een actie opgestart. Vrijdagochtend was ruim 1700 euro gedoneerd, maar ze hebben 100.000 euro nodig. Marlies is positief gestemd, en ziet zichzelf in de toekomst alsnog gasten ontvangen en hen de omgeving van de Etna laten zien. "Dit seizoen zal niet meer lukken, maar we hopen op een of andere manier dan toch in 2020 onze bed and breakfast te kunnen openen."

En mocht er toch geld komen vanuit de Italiaanse regering? "Dan zien we het geld wat de crowdfundingsactie opbrengt als een lening en betalen we natuurlijk iedereen terug."

Bang dat de geschiedenis zich herhaalt, zijn ze niet. "Het is 150 jaar geleden zijn dat er zo'n zware aardbeving was. We zijn niet heel bang dat het weer gebeurd, maar willen het huis wel zo laten herbouwen dat het een harde klap kan doorstaan.

Het balkon stortte ook in. (Foto: Marlies van Erp)