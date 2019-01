In 'Wie is de Mol?' is niets wat het lijkt: ook Robèrt en Nikkie zijn niet te vertrouwen

Nikkie de Jager en Robèrt van Beckhoven zullen vanaf vrijdagavond te zien zijn in Wie is de Mol?

EINDHOVEN - "Wat denk je zelf?” Dat antwoordde Robèrt van Beckhoven op Omroep Brabant Radio op de vraag of hij dit jaar de mol is. Zaterdagavond begint de nieuwe serie van ‘Wie is de Mol?’ met de bakker uit Oisterwijk en beautyvlogger Nikkie de Jager (NikkieTutorials) uit Uden. Zal een van hen de mol blijken te zijn? Eén ding is zeker: niemand is te vertrouwen.

“Ik ben vierenhalve week weggeweest, net als alle andere kandidaten”, zegt Robèrt lachend. Het jurylid van het programma ‘Heel Holland Bakt’ liet niet veel los over zijn deelname. “Mensen stellen steeds dezelfde vragen, dus ik ben voorbereid en weet hoe ik moet reageren”, vertelt hij.

Tien deelnemers moeten in Colombia verschillende opdrachten uitvoeren om zo veel mogelijk geld te verdienen voor de pot. Eén deelnemer probeert de spellen te saboteren zodat er juist zo min mogelijk geld in de pot komt. Dat is de mol en hij of zij zal altijd in het spel blijven.

Aanwijzingen

De komende weken zullen kijkers van het programma via allerlei aanwijzingen een antwoord proberen te vinden op de brandende vraag: wie is de mol? Via de app van het programma kunnen kijkers aangeven welke deelnemer ze verdenken.

Nu al is te zien hoeveel mensen Nikkie of Robèrt verdenken. Zowel Nikkie als Robèrt worden beiden door 9 procent van de mensen verdacht als mol, maar dit kan natuurlijk nog veranderen.

Pas op: mogelijke spoilers!

Zeker nu een media-analyse laat doorschemeren dat Robèrt wellicht niet de mol is. En dat zit zo. Presentator Rik van de Westelaken zat op 9 juni in het vliegtuig van Colombia naar Nederland. Mol-deelnemer Merel Westrik presenteerde op 15 mei nog het RTL-nieuws. Dit betekent dat de uitzendingen waarschijnlijk werden opgenomen tussen 16 mei en 9 juni.

Deelnemers moesten zich tijdens de opnames stil houden op sociale media. Wie wel actief was, is volgens de media-analisten verdacht. Nikkie bijvoorbeeld, maar helaas om te vertellen dat haar broertje was overleden. Ze verliet daarom het spel.

Deelnemers die voor 9 juni weer terug waren in Nederland, zijn volgens de media-analisten waarschijnlijk niet de mol. Op 1 juni belde Robèrt met Radio 10 om te praten over de Oliebollentest. Hij belde tijdens een ochtendshow. In Colombia was het toen nacht. Hoe groot is de kans dat Robèrt in de nacht heeft gebeld? Zou hij dus al in Nederland zijn geweest en dus niet de mol zijn? Je weet het niet, want… niets is wat het lijkt.