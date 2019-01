Slachtoffer (30) steekpartij Eindhoven buiten levensgevaar, verdachte aangehouden

EINDHOVEN - Voor de steekpartij donderdagavond in een huis aan de Tongelresestraat in Eindhoven is een verdachte aangehouden. Het gaat om een man van 31 uit Geldrop, zo laat de politie vrijdag weten. Bij de steekpartij raakte een man van 30 uit Eindhoven gewond. Hij is volgens de politie buiten levensgevaar.

Het slachtoffer werd donderdagavond rond halftwaalf in de deuropening van zijn huis neergestoken. Hij werd met verwondingen aan zijn arm en buik naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. De dader vluchtte na de steekpartij in een auto.

Enkele uren later zagen agenten de auto rijden over de Sint Josephlaan in Eindhoven. Daar werd de auto aan de kant gezet en kon de verdachte worden aangehouden. De man uit Geldrop zat alleen in de auto. Hij en het slachtoffer kennen elkaar.





De toedracht van de steekpartij is nog niet duidelijk. Het onderzoek is nog in volle gang. In de nacht van donderdag op vrijdag werd al uitgebreid onderzoek gedaan in en om het huis aan de Tongelresestraat. Vrijdag doet de politie nog aanvullend buurtonderzoek.

Ook gaat de politie vrijdag op bezoek bij het slachtoffer van de steekpartij in het ziekenhuis. Daar zal een uitgebreide verklaring van hem worden opgenomen.