Isis (4) maakt nieuwe boeketjes van onverkoopbare bloemen en geeft ze aan ouderen: ‘Hartverwarmend'

EINDHOVEN - “Wat doen ze eigenlijk met al die bloemen in de supermarkt die overblijven?” Dat vroeg de 4-jarige Isis zich af, want ze vond het zonde dat ze in de prullenbak verdwenen. Ze heeft daarom nu zelf met haar moeder een oplossing bedacht: er nieuwe boeketten van maken en cadeau doen aan ouderen.

Isis en haar moeder hebben nu al ruim vijfentwintig opgefriste boeketjes eigenhandig aan de deur bezorgd bij hun buurtgenoten in Schuttersbosch in Eindhoven. De moeder van Isis legt uit dat je in Schuttersbosch een tijdelijke woning mag huren als je iets toevoegt in de buurt. “Dit leek ons wel een mooie toevoeging”, zegt ze tegen Studio040. Ze hoopt dat meer huurders hun voorbeeld volgen.

Een buurtbewoner die haar boeketje kreeg van Isis noemt het hartverwarmend: “Ik was helemaal verrast. Ineens staat Isis hier met een prachtig boeket bloemen.” Een andere buurtbewoner zegt dat ze het 'verschrikkelijk lief' vindt. “Het is inderdaad zonde om ze weg te gooien.”

'Bloemen weggooien is verboden'

De moeder van Isis vertelt dat ze zelf een bloemenwinkel heeft gehad. “Het begon toch wel een beetje te kriebelen als je ziet wat ze daar weggooien”, zegt ze. De bedrijfsleider van de Albert Heijn aan de Kamperfoelielaan in Eindhoven kon zich gelukkig helemaal vinden in het plan.

Isis en haar moeder hopen dat er nu meer mensen zullen volgen met soortgelijke initiatieven. “Want bloemen weggooien is verboden”, zegt Isis.

Studio040 laat zien hoe Isis samen met haar moeder de bloemen langs brengt bij de ouderen in hun buurt: