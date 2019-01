Deel dit artikel:













Bestuurder zwaargewond na ongeluk in Vught Eenzijdig ongeluk in Vught (foto: Bart Meesters)

VUGHT - Aan de Laagstraat in Vught is vrijdagmiddag een auto van de weg geraakt. De wagen ramde een lantaarnpaal en kwam op de zijkant tot stilstand. De automobilist zat bekneld in de auto.

Geschreven door Linda Bak

De traumahelikopter is geland. Het ongeluk gebeurde voor de brandweerkazerne in Vught. Er waren geen andere auto's betrokken bij het ongeluk. De Laagstraat is afgesloten.