Pup Bo is vermist na vuurwerk op oudejaarsavond, hele omgeving zoekt met man en macht

De eigenaar van Bo, Toos van Horrik, is sinds de verdwijning druk op zoek naar haar hond. Ze krijgt hulp van veel anderen. De vermiste hond trok ook de aandacht op Facebook. Het bericht over de vermissing is al 12.000 keer gedeeld.

Gespot

De pup is misschien door verschillende mensen al gezien. De laatste keer dat Bo waarschijnlijk werd gesignaleerd, was donderdagavond in Sterksel. Verschillende instanties zoals Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat kijken ook naar de hond uit. Van Horrik is heel erg dankbaar dat iedereen helpt met de zoektocht naar haar pup en ze blijven doorzoeken.