Tractors By Night, 'Verlichte optocht lijkt net een sprookje'

Tractors By Night wordt dit jaar voor de dertiende keer georganiseerd door vereniging D’n Amerkant. Er rijden bijna dertig tractoren en andere landbouwvoertuigen mee in de verlichte optocht.



'Gewoon een sprookje'

"De kwaliteit van de wagens is heel goed dit jaar", vertelt Caroline Halters van de organisatie. "Het is gewoon een sprookje." Naast tractoren zijn er huifkarren en dieren in de stoet te vinden.

De organisatie werd dertien jaar geleden geïnspireerd door de bekende Coca Cola-vrachtwagen. "Toen zijn we klein begonnen, maar het is ieder jaar verder gegroeid." Het enthousiaste publiek vindt ze het mooiste om te zien. "Vooral de snoetjes van de kinderen zijn zo leuk."





Rinus Flipsen uit Wagenberg rijdt al jaren mee in de optocht. Hij heeft een huifkar achter zijn tractor gehangen waardoor de hele familie mee kan rijden. "We doen het voor de lol, maar er is toch wel wat concurrentie tussen de teams", legt hij uit. "We drinken dan samen koffie en vertellen grootse verhalen aan elkaar." Zijn tractor is onder andere versierd met herten. Ook heeft hij een verlichte handschoen om in stijl naar het publiek te zwaaien.

De 6-jarige Bradley kijkt samen met zijn opa en oma naar de verlichte tractoren. "Hij vindt het helemaal geweldig", vertelt zijn oma. Bradley heeft een mooi verlichte fiets en wil zelf ook graag een keer meerijden. De optocht vertrok vanuit Terheijden en gaat via Wagenberg, Made, Drimmelen en Lage Zwaluwe naar Hooge Zwaluwe.









