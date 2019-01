Treinverkeer van en naar Roosendaal komt weer op gang na reparatie lekkende goederenwagon

ROOSENDAAL - Het treinverkeer van en naar Roosendaal is rond kwart voor zeven vrijdagavond hervat. Eerder was op het station een goederenwagon met aceton gaan lekken, waardoor al het treinverkeer om half zes werd stilgelegd.

Nadat de brandweer de omgeving had afgezet, gingen specialisten van ProRail aan de slag om de lekkende goederenwagon te dichten. Aanvankelijk gingen de NS en ProRail er vanuit dat de reparatie tot acht uur 's avonds zou gaan duren. Dat bleek mee te vallen.

Aceton is een kleurloze vloeistof die veel als oplosmiddel wordt gebruikt, onder meer bij de productie van nagellak. Volgens een woordvoerder van ProRail is er geen gevaar geweest voor de omgeving.

Gestrand met vrouw en kleine kinderen

Een van de gedupeerde treinpassagiers was Johan Goffau uit Yerseke. Hij was met zijn vrouw en drie kleine kinderen net op de terugweg naar Zeeland na een dagje Breda. "Onze trein zou om 17.37 uur vertrekken. Een minuut daarna werd omgeroepen dat alle treinverkeer op het station stil werd gezet vanwege een lekkende goederenwagon. Die stond twee sporen verderop."

Hapje eten

De boodschap zorgde niet voor paniek onder de reizigers, wel voor wat gemor. Samen met nog enkele tientallen reizigers bleef het gezin Goffau nog even in de stationshal wachten op meer nieuws. Toen duidelijk werd dat de vertraging tot acht uur zou gaan duren, besloot de Zeeuwse familie om van de nood een deugd te maken. "We gaan weer even terug de stad in om een hapje te eten. Het is niet anders", vertelt Johan.