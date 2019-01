'Echt heftig!' Onze verslaggevers rijden mee door de Dakar-duinen met Gerard de Rooy [VIDEO]

Tijdens de zogenoemde 'shakedown' in de duinen vlakbij Lima checkt Team de Rooy nog één keer of alles werkt zoals het hoort. Dat betekent heel veel rondjes rijden door het zand. En bij een van die rondjes, mochten Ronald en Twan dus meerijden.

Bekijk hier de beelden:



Heftig en leuker dan de Efteling

Hoe beviel ’t de heren? "Het was echt heftig", vertelt verslaggever Twan Spierts. "Dit was maar vijf minuten, maar tijdens een etappe hebben ze dit dus uren en uren achter elkaar. Je gaat echt alle kanten op. We probeerden te filmen vanuit de cabine, maar dat was niet te doen."

Verslaggever Ronald Sträter vond het rondje door de duinen 'leuker dan de Efteling'. "Ik heb nog meer respect gekregen voor die gasten die in die truck zitten. Het is echt hartstikke zwaar. Het is echt sport."

