John F. ziet af van hoger beroep in zaak Linda van der Giesen

ZEVENBERGEN - John F. uit Zevenbergen ziet af van het hoger beroep in de zaak van Linda van der Giesen. F. schoot in augustus 2015 zijn ex Linda dood op een parkeerplaats van het TweeSteden Ziekenhuis in Waalwijk. Hij werd daarvoor veroordeeld tot tien jaar cel en tbs met dwangverpleging. Het hoger beroep stond voor vrijdag 11 januari op de rol.

Geschreven door Corné Verschuren

Dat meldt BN DeStem zaterdag. Volgens de Bredase advocaat Peter Schouten legt F., die de moord bekende, zich neer bij de opgelegde straf. Schouten gaat nog wel de politie aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen. LEES OOK: John F. (37) bekent moord: ‘Hij schoot Linda van der Giesen in een psychose dood’ Volgens hem werd Van der Giesen lange tijd gestalkt door de Zevenbergenaar. Kort voor haar dood had Van der Giesen aangifte gedaan bij de politie van bedreiging en stalking. Ook vertelde zij de politie dat F. vermoedelijk een wapen had. Een onafhankelijke commissie stelde al vast dat de politie een inschattingsfout had gemaakt. LEES OOK: Weer forse kritiek op rol politie rond moord Linda: ‘Niemand voelde zich voor haar verantwoordelijk’