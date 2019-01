Man rijdt 65 km te hard en probeert agent om te kopen om onder boete uit te komen

BREDA - Een 28-jarige man uit Breda heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag geprobeerd een agent om te kopen. Hij kreeg een bekeuring voor te hard rijden en bood de agent een geldbedrag als hij er met een waarschuwing vanaf zou komen. Dat liep alleen iets anders dan gepland.

Een motoragent zag vrijdagnacht rond half twee dat een automobilist op de Lovensdijkstraat 115 kilometer per uur reed, waar 50 is toegestaan. Hij zette de bestuurder aan de kant.

Tijdens het gesprek met de agent probeerde de Bredanaar hem om te kopen. De agent heeft hem toen aangehouden. Ook is zijn rijbewijs afgepakt.

Te veel gedronken

De bestuurder bleek na een blaastest ook te veel te hebben gedronken. Hiervoor kreeg hij een boete van 325 euro. Voor de poging tot omkoping neemt de officier van justitie later nog een beslissing over de hoogte van de boete of straf.