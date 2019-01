Handig zo’n zoekapp: politie vindt geen telefoon, maar wel gedroogde henneptoppen

BERGEN OP ZOOM - De politie in Bergen op Zoom is vrijdagmiddag bij toeval tegen een zak gedroogde henneptoppen aangelopen, terwijl ze op zoek was naar een gestolen smartphone.

Via de zoekapp op de telefoon kwamen agenten in de Bergse wijk Gageldonk terecht. Daar hield de politie een 22-jarige man uit Bergen op Zoom aan toen hij een zak met 289 gram gedroogde henneptoppen in de brandgang zette.

Zoekapp

Rond halfvier kreeg de politie melding van een gestolen smartphone. De eigenaar kon de telefoon via een zoekapp volgen en meldde dat zijn in de telefoon in een huis in de wijk Gageldonk in Bergen op Zoom was terechtgekomen.



In de betreffende straat werd niet duidelijk om welk huis het zou gaan en mochten de agenten van de officier van justitie nog geen huis binnenvallen. Op dat moment zagen agenten de 22-jarige man de henneptoppen in de brandgang dumpen. Hij is daarop aangehouden.

De Bergenaar is weer op vrije voeten en moet zich later voor de rechter verantwoorden. De henneptoppen zijn in beslag genomen en vernietigd. De politie onderzoekt ook waar de gestolen telefoon is gebleven. Daarvoor worden nog camerabeelden bekeken.