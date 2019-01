Lars Boom na twee jaar weer te zien in het veld: 'Hopelijk word ik niet gedubbeld door Mathieu'

BRUSSEL - Twee jaar geleden reed hij zijn laatste veldwedstrijd in Luxemburg. Lars Boom was daarna bijna alleen nog maar te zien op de weg. Zondag stapt hij weer op de crossfiets voor de wedstrijd om de DVV Trofee in Brussel. "Hopelijk word ik niet gedubbeld door Mathieu", zegt de voormalig wereldkampioen met een verwijzing naar Mathieu van der Poel die het hele crossseizoen al domineert.

De Brussels Universities Cyclocross wordt de eerste van drie veldritten die Boom deze winter zal rijden. "Na bijna twee jaar is het best wel spannend, maar ik heb er wel heel veel zin in. De conditie is alvast goed. Het zal een lastige wedstrijd worden, maar het moet ook geen kwelling zijn. De voorbije weken heb ik wekelijks toch minstens één keer op de crossfiets gezeten, de andere trainingen heb ik uren op de weg gemaakt", zegt hij op de website van de organisatie.

De Brabander brak door als veldrijder en veroverde in die discipline in 2008 de wereldtitel. Hij kijkt met bewondering naar de prestaties van die andere Brabander, Mathieu van der Poel. "Het is heel leuk om te zien hoe goed hij is. Zeker op technisch vlak is het mooi om te zien. Het zal lastig worden om hem te volgen."

Plezier

"Zeker omdat ik achteraan moet starten, wordt het niet makkelijk om op te schuiven. In de eerste rondes rijdt iedereen volle bak, daarna wordt het moeilijk om tijd goed te maken. Ach, ik sta ook niet aan de start met ambities voor een resultaat. Ik wil er gewoon plezier in hebben. Dit jaar rijd ik maar drie wedstrijden, volgende winter wil ik er graag nog een paar meer rijden."

"Ik hoop dat het parcours in Brussel me een beetje ligt en dat ik mijn vermogen er een beetje in kwijt kan, dan is het toch net iets prettiger fietsen. Op dat vlak is de cross toch wat veranderd. Vroeger werden we soms recht door een weiland gestuurd. Je moest maar zien hoe je erdoor kwam. Nu heb je veel omlopen met veel draaien en keren. Voor het publiek is dat misschien aantrekkelijker, maar als renner vind ik dat wel een beetje jammer. Ik heb graag wedstrijden waarin ik mijn vermogen en kracht kwijt kan."