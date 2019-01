Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Weer is het raak: bus ramt paaltje beruchte bussluis in Breda De bus is tegen het automatische paaltje gebotst (foto: Tom van der Put/SQ Vision Mediaprodukties).

BREDA - Een bus heeft zich vastgereden in de bussluis op de Houtmarkt in Breda. De voorkant van de bus is op het automatische paaltje gebotst.

Geschreven door Maaike Cnossen

“We weten nog niet wat er precies is gebeurd. We doen hier onderzoek naar”, laat een woordvoerder van Arriva, waar de bus van is, weten. “Er zijn geen gewonden gevallen en dat is voor ons het belangrijkste nu.” Bij de sluis gebeuren vaker ongelukken, maar dit is meestal met andere voertuigen. Tegen de bussluis botsten al tientallen auto’s sinds de aanleg ervan.



LEES OOK: Auto gelanceerd in bussluis Breda De gemeente Breda heeft de bussluis in juli nog aangepast en opvallender gemaakt. De maatregelen moesten voorkomen dat auto’s de sluis kapot rijden.