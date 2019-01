Isimat-Mirin verlaat trainingskamp, Fransman op weg naar Besiktas

ISTANBUL - Nicolas Isimat-Mirin verkast waarschijnlijk van PSV naar Besiktas. De Franse verdediger verlaat vanavond het trainingskamp van PSV in Doha, zo meldt de Brabantse club. Hij krijgt van PSV de ruimte om de transfer bij de Turkse club af te ronden.

De transfer hing al langer in de lucht. Isimat was wel met PSV meegereisd naar het trainingskamp in Qatar, maar de kans dat hij bij de Eindhovense ploeg in de tweede seizoenshelft veel zou spelen was klein. Hij is bij PSV op een zijspoor geraakt, dit seizoen deed hij slechts weinig mee. Wel speelde hij in de Champions League tegen Barcelona en Bate Borisov en voor de beker tegen RKC Waalwijk. Onder Cocu was Isimat nog een vaste waarde in het elftal.

Volgens Turkse media heeft Isimat een contract voor drieënhalf jaar getekend in Istanbul. Hij zou 1,1 miljoen euro per jaar gaan verdienen bij de club waar ook de Nederlanders Ryan Babel en Jeremain Lens op de loonlijst staan.

Hoeveel Besiktas voor de 27-jarige speler betaalt, is niet bekend. Isimat kwam in 2014 over van AS Monaco.