'Spelen' in de duinen: zo bereidt Team De Rooy zich voor op de Dakar Rally

Zondag gaat de loodzware race echt van start. Het is dus de laatste kans voor de teams om de puntjes op de i te zetten. Bij het testen worden heel wat rondjes door het zand gereden. "We gaan de shakedown doen, dus even testen of alles goed afgesteld is", legt coureur Ton van Genugten uit.

Teamgenoot Maurik van den Heuvel heeft pen en papier in de buurt. Even kijken wat er eventueel nog aangepast moet worden. Het is voor de Brabander en zijn Argentijnse teamgenoot Frederico Villagra de eerste keer dat ze in de duinen rijden in een automaat. "Dat is even wennen", aldus Van den Heuvel.

Van Genugten: "Fijn dat we even in de zandbak kunnen spelen. We bootsen een paar scenario’s na die we niet hopen mee te maken. Bijvoorbeeld kritieke toestanden met de ondergrond, dat je plots de banden moet aflaten." Hij is blij om terug te zijn in de Peruaanse duinen. "Geweldig. Da’s mooi, intensief. Snelle gravel is ook gaaf om aan de kilometers te komen, maar in de duinen zie je het meest om je heen, dat is het spannendste."

"Ik heb goede ervaringen in Peru. Ik ben blij dat we hier rijden", vertelt Gerard de Rooy. "Ik 2012 en 2013 heb ik hier veel plezier geweest, de duinen vind ik leuk." De 38-jarige trucker won de Dakar Rally in 2012 en 2016 en heeft 31 etappezeges geboekt. Ook nu heeft hij grootste ambities, vertelt hij. "Ik ben hier om te winnen."









