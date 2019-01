Oud-speler Van den Ouweland: "FC Den Bosch is nu het opgejaagd wild, dat is verschil met 2004'

Den Bosch-speler Charlie van den Ouweland in 2005 in duel met Roda-speler Sekou Cisse. Foto: ANP.

DEN BOSCH - In 2004 werd Den Bosch kampioen en promoveerde de club naar de eredivisie. Kan de ploeg van trainer Wil Boessen die stunt herhalen? Oud-speler Charlie van den Ouweland,die toen in de kampioenswedstrijd scoorde, ziet parallellen en verschillen.

“Den Bosch staat nu bovenaan, wij waren dat seizoen de achtervolgende ploeg. Bij de winterstop had Excelsior tien punten meer. Wij konden ze opjagen, de druk lag bij hen. Maar nu is Den Bosch het opgejaagd wild dat is wel een verschil.”

Exoten

De ploeg die destijds het kampioensjaar begon, was ook de ploeg die het seizoen afmaakte. Spelers kwamen er niet bij. “Winteraankopen werden er niet gedaan. Daar was ook geen budget voor. Nu Kakhi Jordania de club sponsort, verwacht ik wel dat er in de winter mogelijkheden zijn om spelers te kopen. Dit Den Bosch heeft ook meer exoten in de selectie, wij deden het toen vooral met jongens uit de regio. Maar er zijn ook parallellen. De manier waarop de fans meeleefden bijvoorbeeld, dat is niet veranderd.”

Wedstrijden van zijn oude club bezoekt van den Ouweland niet meer. Wel spreekt hij soms oud-spelers zoals Paul Beekmans, die nu als assistent-trainer bij de club werkt. “Hem spreek ik weleens via Whatsapp. Dan hebben we het over de club en over de prestaties.”

Uitgebalanceerd team

Den Bosch eindigde vorig jaar als elfde. De goede prestaties van dit jaar zijn met name te danken aan een grote reeks van nieuwe aankopen. Dat terwijl het team dat in 2004 kampioen werd, ook een jaar eerder al buitengewoon goed presteerde. Promotie via de nacompetitie werd toen net niet afgedwongen, wel leerden de spelers met verwachtingen en druk omgaan. “Met spelers als Faerber, van de Laak, Mampaey en Peelen hadden wij toen een uitgebalanceerd team van jonge en oude spelers. Van het jaar dat het net niet lukte, leerden we. Ik hoop dat de spelers van nu ook met de druk om kunnen gaan. Je moet eigenlijk niet aan het kampioenschap denken en gewoon van wedstrijd naar wedstrijd leven.”

Relativeren

Zelf had Van den Ouwehand nooit last van de druk. “Ik vond het alleen maar mooi als er extra publiek kwam. Het liefst speel je altijd om de prijzen. Maar voor die gasten die nu voor de eerste keer bovenaan meedoen, kan die druk lastig zijn. Je moet ermee leren omgaan, relativeren.”

Er moeten nog bijna 20 duels worden gespeeld. Met slechts één punt voorsprong is alles mogelijk. “Ongetwijfeld gaat Den Bosch nog punten verliezen, maar daar moeten de spelers zich niets van aantrekken. De andere ploegen kunnen ook de fout ingaan. Belangrijk is dat je als team speelt. Wij hadden een vaste kern van het jaar daarvoor, Den Bosch heeft dit jaar veel spelers moeten inpassen. Maar ik heb wel het idee dat het met de teamspirit goed zit. Ik hoop dat ze deze prestaties tot het einde volhouden.”